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ХАМАС предложил продлить перемирие с Израилем

ХАМАС стремится продлить перемирие с Израилем после 4-дневного периода

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Yousef Masoud/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС предложило продлить перемирие с Израилем после окончания 4-дневного периода, чтобы увеличить число освобожденных, передает РИА Новости, ссылаясь на заявление организации.

«Исламское движение сопротивления ХАМАС стремится продлить перемирие после окончания четырехдневного периода, с серьезностью стремясь увеличить число освобожденных задержанных, как указано в соглашении о гуманитарном перемирии», — говорится в заявлении.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу.

Глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что израильские военные продолжат бои в секторе Газа сразу по окончании режима прекращения огня.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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