Депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Маркус Бакхейт считает, что санкции против России вредят экономике ФРГ. Об этом он сообщил порталу эстонского гостелерадио ERR.

Он отметил, что антироссийские рестрикции оказались малоэффективными, но создали проблемы для немецкой экономики.

«Мы видим, что российская экономика в настоящее время растет, а немецкая — сокращается», — сказал он.

Депутат обратил внимание на решение Германии отказаться от российского газа. По его словам от санкций выигрывают Китай, Индия и другие страны. Бакхейт назвал абсурдным импорт сжиженного природного газа из США в Европу, который вреден не только для окружающей среды, но «для карманов».

Депутат подчеркнул, что партия, от которой он избран, не стала бы вводить такие санкции против России, потому что немцы страдают от них больше, чем россияне.

Накануне стало известно, что Европа тайно закупает половину российского СПГ.

Ранее стали известны последствия санкций США против «Арктик СПГ-2».