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Экс-кандидат на выборах президента Аргентины займет пост в правительстве Милея

РИА Новости: экс-кандидат в президенты Аргентины станет министром безопасности

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Mariana Nedelcu/Reuters

Экс-кандидат в президенты Аргентины Патрисия Буллрич, которая известна своей критикой выигравшего выборы Хавьера Милея, займет пост министра безопасности в его правительстве. Об этом сообщил РИА Новости источник.

Буллрич баллотировалась на должность президента от правого движения «Вместе за перемены». Во время предвыборной кампании она нападала на Милея. Например, критиковала его радикальные экономические предложения. После проигрыша в первом туре Буллрич поменяла свои взгляды.

«Да», — ответили в окружении Милея на вопрос о том, будет ли Буллрич его министром безопасности в его правительстве.

До этого она уже занимала пост министра безопасности в правительстве президента Маурисио Макри, который руководил страной с 2015 по 2019 год.

Накануне аргентинской экономике предрекли крах из-за отказа от старых партнеров в пользу Украины.

Избранный президент Аргентины назвал свой метод борьбы с инфляцией в 140%.

Ранее новый президент Аргентины переговорил с папой Римским, которого раньше критиковал.

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