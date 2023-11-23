Эстония заявила, что пока не планирует закрывать границу с Россией

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что Таллин не торопится закрывать КПП на границе с Россией по примеру Финляндии, поскольку миграционное давление на эстонскую границу пока не требует этого. Его слова на пресс-конференции правительства передает РИА Новости.

«Конечно, мы готовы закрыть пограничные пункты, но мы не собираемся делать это только, чтобы показать свою активность или ради имиджа», — сказал Ляэнеметс, отметив, что Эстония не настолько слаба, чтобы не справиться с несколькими десятками мигрантов за неделю.

Глава МВД отметил, что закрытие границ сейчас было бы чрезмерной реакцией и, скорее, демонстрацией слабости.

До этого премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что его страна готова закрыть пункт пропуска на границе с Россией, следуя примеру Финляндии.

22 ноября стало известно, что Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме самого северного погранперехода Райя-Йоосеппи, находящегося в Мурманской области. Пункты пропуска не будут работать до 23 февраля следующего года, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. В Хельсинки столь резкий шаг объясняют желанием обеспечить безопасность своих граждан и не допустить наплыва нелегальных мигрантов. Финские власти даже обратились в европейское пограничное агентство Frontex с просьбой выделить 60 сотрудников для усиления охраны границы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.