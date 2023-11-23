Евросоюз намерен выделить финансовую помощь Венгрии

Европейский союз (ЕС) намерен предоставить Венгрии до €1 млрд на восстановление страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на лица, знакомые с вопросом.

По данным агентства, Еврокомиссия (ЕК) завершает оценку плана восстановления Будапешта после пандемии и энергетического кризиса. Как только министры финансов ЕС одобрят решение, правительство Венгрии сможет получить доступ к 20% от дополнительной суммы в €3,9 млрд в виде кредитов и €0,7 млрд в виде грантов, запрошенных для финансирования REPowerEU.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать всю помощь от Евросоюза (ЕС) Украине, а также будущие переговоры о членстве в объединении в случае, если не будет пересмотрена вся стратегия поддержки Киева.

Орбан также высказывал мнение, что политика Брюсселя постепенно забивает гвозди «в крышку гроба» Евросоюза. По его словам, о ЕС нуждается не в роспуске, а в изменениях. Однако это возможно только в случае радикальных перемен непосредственно в Брюсселе.

Ранее в Венгрии предупредили, что ЕС может остаться один на один с конфликтом на Украине.