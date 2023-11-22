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Политолог: перемирие между Израилем и ХАМАС не урегулирует конфликт

Политолог Кедми: после перемирия конфликт между Израилем и Хамас продолжится

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Mohammed Salem/Reuters

Ради освобождения пленных Израиль готов пойти на перемирие, однако после окончания сделки конфликт продолжится. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Он напомнил, что израильские власти не раз заявляли о том, что их цель заключается в полном уничтожении ХАМАС.

«Договоренности, достигнутые между ХАМАС и Израилем, не стоит воспринимать как перемирие или начало деэскалации конфликта. Речь идет исключительно об обмене заложников. Тель-Авив добивался этого с самого начал текущего противостояния. Долгое время сторонам не удавалось прийти к компромиссу. Теперь же ситуация изменилась», — сказал Кедми.

Он добавил, что главным приоритетом Израиля является сохранение жизней его граждан.

Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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