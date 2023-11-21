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Медведев предупредил об угрозе глобальной цифровой диктатуры Запада

Медведев: США и Европа запустили процессы, грозящие цифровой диктатурой

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что запущенные западными странами технологические процессы могут привести к установлению глобальной цифровой диктатуры. Об этом он заявил по видеосвязи во время заседание оргкомитета Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Медведева, в США и европейских странах зарегистрированы все основные монополисты IT-индустрии и мировые социальные сети. Политик отметил, что почти весь мир пользуется технологиями Запада, и это может привести к определенным последствиям.

«<...> Естественно, запустили процессы, логическим завершением которых может быть глобальная цифровая диктатура», — сделал вывод Медведев.

Замглавы Совбеза считает, что западные страны уже используют свое доминирующее положение в IT-сфере, чтобы диктовать выгодную информационную повестку. По мнению Медведева, они не гнушаются даже «нечистоплотных методов» — подкупа сотрудников СМИ и цензуры.

Заседание Форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма прошло 21 ноября. В состав оргкомитета конференции вошли 16 полномочных представителей высшего руководства политических партий стран Африки, Азии, Европы и Латинской Америки.

Ранее Медведев назвал основу доктрины безопасности США.

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