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ХАМАС обвинил Нетаньяху в уклонении от сделки по освобождению заложников

ХАМАС заявил, что Нетаньяху уклоняется от сделки по освобождению заложников

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Abir Sultan Pool/Reuters

Член политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху уклоняется от сделки по освобождению заложников и затягивает ее заключение. Об этом ар-Ришк сообщил в интервью панарабскому телеканалу «Аль-Джазира».

По словам функционера ХАМАС, израильские власти затягивают сделку, касающуюся освобождения ранее захваченных заложников. Ар-Ришк возложил персональную ответственность за отсутствие прогресса в этом вопросе на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который уклоняется от заключения сделки.

Член политбюро ХАМАС также подчеркнул, что кроме прекращения огня сделка по освобождению заложников должна включать в себя поставки гуманитарной помощи, в том числе топлива, в сектор Газа.

Ранее сообщалось, что глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа провел в Катаре ряд встреч по вопросу освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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