Баку отказался участвовать во встрече главы МИД Азербайджана и Армении

Баку отказался от участия во встрече глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне 20 ноября из-за односторонней позиции США. Об этом сообщается на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства в связи с прошедшим 15 ноября слушаниями в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Азербайджанские власти назвали слушания и высказанные там заявления, в том числе помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, «ударом» по азербайджано-американским отношениям.

В МИД республики отметили, что такой подход Вашингтона может привести к потери им роли посредника в нормализации отношений между Баку и Ереваном.

«Важно отметить, что в таких условиях мы не считаем возможным проведение предложенной встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне 20 ноября 2023 года», — заявили в азербайджанском МИД.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.