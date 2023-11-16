Зеленский объяснил, почему помощь Киеву сократится

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддержка Киева со стороны западных стран может сократиться из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он заявил во время беседы с новым главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, видео опубликовано в соцсетях украинского лидера.

«Мы понимаем, что поддержка мира может быть разделена из-за кризиса на Ближнем Востоке. Жаль», — заявил Зеленский.

При этом он отметил, что мир ожидает очередных мировых кризисов.

«Я думаю, это не последний кризис, который может быть не только в мире, но и в Европе», — сказал он.

До этого Зеленский заявлял, что Киев не может позволить заморозку конфликта с Москвой, его можно только завершить. В этом случае, уверен глава государства, Украина будет жить в постоянном риске возобновления военных действий «буквально в любое время». Депутат Государственной Думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя эти слова, заявил, что Россия также не является сторонником заморозки конфликта на Украине.

Ранее Зеленский обсудил с премьер-министром Италии санкции против РФ.