Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол Израиля в США высказался о передаче сектора Газа под контроль ООН

Посол Израиля в США выступил против передачи сектора Газа под контроль ООН

close
100%
Yasser Qudih/Reuters

Посол Израиля в США Майкл Герцог выступил против идеи ФРГ передать сектор Газа под контроль ООН после завершения операции ЦАХАЛ по уничтожению ХАМАС. По его словам, Израиль не обладает положительным опытом подобного взаимодействия, передает Politico.

«Я не думаю, что модель с ООН - это лучшая модель, поскольку у нас нет хорошего опыта [работы] с силами, уполномоченными ООН», — заявил дипломат.

Герцог подчеркнул, что подобное решение оказалось бы «чрезвычайно политизированным и все это понимают».

До этого Politico со ссылкой на соответствующий документ сообщало, что Германия выступила за передачу ООН контроля над сектором Газа после окончания палестино-израильского конфликта.

При этом жители самой Газы и ряд евродипломатов сильно сомневаются в осуществимости данной инициативы. По мнению высокопоставленного палестинского чиновника в Европе, пожелавшего остаться анонимным, такая идея неприемлема.

Ранее ООН предложила новый план действий по Газе.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий