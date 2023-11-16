Посол Израиля в США высказался о передаче сектора Газа под контроль ООН

Посол Израиля в США Майкл Герцог выступил против идеи ФРГ передать сектор Газа под контроль ООН после завершения операции ЦАХАЛ по уничтожению ХАМАС. По его словам, Израиль не обладает положительным опытом подобного взаимодействия, передает Politico.

«Я не думаю, что модель с ООН - это лучшая модель, поскольку у нас нет хорошего опыта [работы] с силами, уполномоченными ООН», — заявил дипломат.

Герцог подчеркнул, что подобное решение оказалось бы «чрезвычайно политизированным и все это понимают».

До этого Politico со ссылкой на соответствующий документ сообщало, что Германия выступила за передачу ООН контроля над сектором Газа после окончания палестино-израильского конфликта.

При этом жители самой Газы и ряд евродипломатов сильно сомневаются в осуществимости данной инициативы. По мнению высокопоставленного палестинского чиновника в Европе, пожелавшего остаться анонимным, такая идея неприемлема.

Ранее ООН предложила новый план действий по Газе.