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ООН предложила новый план действий по Газе

ООН предложила план действий из 10 пунктов для прекращения кровопролития в Газе

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Global Look Press

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс предложил план из десяти пунктов по прекращению кровопролития в Газе. Об этом сообщили в пресс-релизе его управления, передает РИА Новости.

В документе обратили внимание, что конфликт в Газе с каждым днем достигает новых масштабов. В качестве примера он привел обстрелы больниц и лишение населения «основных средств выживания».

«Нельзя допустить, чтобы это продолжалось», — подчеркнули в документе.

Гриффитс предложил план действий, который включает десять пунктов. Среди них: облегчение доставки гуманитарной помощи, открытие других КПП, кроме «Рафаха», увеличение числа приютов для беженцев, выделение ООН $1,2 млрд и обеспечение прекращение огня.

15 ноября израильские военные продолжили штурм больницы в Газе, несмотря на критику ООН. Как указано в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сейчас солдаты проводят «точную и целенаправленную» операцию против членов ХАМАС.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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