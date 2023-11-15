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Шольц заявил о «нерушимой» поддержке Украины

Шольц заявил о нерушимой поддержке Украины со стороны Германии

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Fabrizio Bensch/Reuters

Германия продолжит оказывать помощь Украине, поддержка Берлина «нерушима». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в бундестаге, передает ТАСС.

«Солидарность Германии с Украиной и наша поддержка для того, чтобы она могла защищаться, нерушимы», — сказал федеральный канцлер Германии.

Шольц подчеркнул, что Берлин будет поддерживать Киев сколько необходимо, и «Украина может положиться на это».

Он также рассказал, что общий объем гуманитарной, финансовой и военной помощи Украине со стороны Германии за последние полтора года составил около €24 млрд.

До этого Шольц заявил, что готов разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным «вновь и вновь». Диалог с Россией немецкий политик считает необходимым в текущей ситуации. По его словам, Киев не сядет за стол переговоров, пока Москва не сделает «решающий шаг», которым может стать вывод ВС РФ с украинской территории.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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