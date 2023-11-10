Глава НАТО призвал усиливать альянс после выхода РФ из ДОВСЕ

Механизмы контроля над оружием перестали действовать после выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и делают мир опаснее, поэтому нужно усилить НАТО. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине, передает ТАСС.

По его словам, прекращение действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) также связано с решением России.

«Все это сделало мир более опасным и демонстрирует важность усиления НАТО», — заявил Столтенберг.

7 ноября Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Что это был за договор и почему он оказался невыгоден России, читайте в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.