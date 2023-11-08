Политолог: выход России и НАТО из ДОВСЕ не изменит баланс сил

Выход России и НАТО из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) вряд ли изменит баланс сил. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник.

«Возможности резко количественно нарастить присутствие в Европе у НАТО сейчас особо нет. Для этого нужно увеличивать численность вооруженных сил значительно», — отметил эксперт.

При этом он добавил, что Североатлантический альянс юридически теперь никак не ограничен, если действительно захочет наращивать вооружения. Однако если бы блок действительно хотел этим заняться, то формальный договор его вряд ли бы остановил, считает Крамник.

Россия в 00:00 часов 7 ноября 2023 года окончательно завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Что это был за договор и почему он оказался невыгоден России, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

В тот же день на сайте НАТО появилась информация, что страны Североатлантического альянса приостанавливают участие в ДОВСЕ вслед за Россией.

Ранее в НАТО заявили, что выход России из ДОВСЕ подорвал евроатлантическую безопасность.