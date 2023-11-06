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КНР готова поддерживать Кубу в условиях американской блокады

Си Цзиньпин пообещал поддержать народ Кубы в условиях иностранного эмбарго

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Thomas Peter/Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро в Пекине, сообщается на сайте МИД Китая. В рамках переговоров стороны обсудили сотрудничество в условиях американской блокады республики.

«Китай готов и в дальнейшем углублять взаимное политическое доверие, а также стратегическую координацию с Кубой. Китайская сторона продолжит оказывать твердую поддержку кубинскому народу, который выступает против иностранного вмешательства и эмбарго», — отметил Си Цзиньпин.

Он добавил, что Китай и Куба являются дружественными государствами. Си Цзиньпин подчеркнул, что отношения с Гаваной важным для Пекина со стратегической точки зрения, как и их дальнейшее укрепление.

«Под руководством сменявших друг друга лидеров Китай и Куба рука об руку шли по пути построения социализма с национальными особенностями, поддерживали друг друга по вопросам, затрагивающим основные интересы и тесно сотрудничали по международным и региональным вопросам образуя нерушимую связь доверия», — заключил китайский лидер.

Ранее Россия потребовала безотлагательной и безусловной отмены американской блокады Кубы.

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