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8 ноября Москва и Пекин обсудят межрегиональное сотрудничество

8 ноября пройдет заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству Китая и РФ 

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Thomas Peter/Pool/Reuters

8 ноября вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин и полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров проведут заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству Китая и России. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает ТАСС.

Отмечается, что заседание Совета станет четвертым и пройдет в городе Наньчан провинции Цзянси. Главной темой станет сотрудничество регионов среднего и верхнего течения реки Янцзы и Приволжским федеральным округом.

До этого политолог Андрей Суздальцев рассказал, что Пекин фактически опирается на военную мощь РФ, анализируя происходящее в зоне проведения специальной военной операции.

По его словам, Пекин крайне заинтересован в таком партнере, как Россия, для преодоления вероятного кризиса с США. К тому же, в Пекине понимают, что сейчас на поле боя с украинской стороны находится натовская армия со славянским украинским личным составом.

Ранее МИД КНР назвал задачу БРИКС.

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