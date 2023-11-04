В офисе Зеленского раскритиковали Залужного за слова о «тупике в конфликте»

Замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный не должен выступать с комментариями для прессы. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, военные не должны обсуждать те или иные варианты развития событий в СМИ.

Жовка добавил, что залежному не следовало произносить слова о тупике в российско-украинском конфликте, ведь это заявление вызвало панику на Западе. Он добавил, что после публикации стать Залужного ему начали звонить политики из других государств, пытаясь понять, что происходит.

Замглавы офиса президента считает, что статья оставила больше вопросов, чем дала ответов.

До этого стало известно, что переизбрание президента Украины Владимира Зеленского на пост главы государства может оказаться под угрозой из-за главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Также высказывания главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о том, что конфликт с Россией зашел в тупик, спровоцировали дебаты в американском конгрессе на тему того, стоит ли продолжать поддержку ВСУ.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.