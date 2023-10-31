Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Грузии оценили шансы на получение статуса кандидата в ЕС

В правящей партии Грузии заявил, что ожидают получения статуса кандидата в ЕС

close
100%
Zurab Tsertsvadze/AP

Власти Грузии с оптимизмом смотрят на вопрос возможного получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, передает грузинский «Первый канал». По его словам, в последнее время шансы Тбилиси качественно выросли, несмотря на усилия оппозиции.

«Очень надеемся, что в конечном итоге этот вопрос будет решен положительно и страна получит статус кандидата. В любом случае шансы на это качественно улучшаются, и это отразилось и на риторике оппозиции. Видно, что в конечном итоге речь идет о чем-то второстепенном по отношению к статусу кандидата. Тогда они говорили, что это исторический шанс, историческое решение, а сегодня говорят обратное, что статус кандидата для нашей страны больше ничего не значит», — пояснил Кобахидзе.

Он добавил, что риторика оппозиции по статусу кандидата в ЕС еще одно подтверждение возможного позитивного решения этого вопроса для Грузии. Кобахидзе подчеркнул, что оппоненты властей пытались убедить Брюссель не принимать решение в пользу страны.

С началом российской военной спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года западные государства ввели масштабные санкции против России. Запад активно пытался подключить к этой кампании и другие страны, в том числе Грузию. Однако в Тбилиси присоединяться к ограничительным мерам отказались, как и поставлять военную помощь Киеву. Власти Грузии не раз отмечали, что этот подход, в частности, связан с защитой интересов народа республики. На этом фоне страна не получила статус кандидата в ЕС вместе с Украиной и Молдавией. При этом грузинская оппозиция подобную политику властей всячески критикует, в том числе обвиняя правящую партию в «связях с Россией» и создании помех в процессе евроинтеграции республики.

Ранее Грузии предрекли «евромайдан» из-за действий ЕС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий