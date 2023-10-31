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В Польше призвали ужесточить миграционную политику из-за событий на Ближнем Востоке

В польском Сейме призвали усилить миграционную политику из-за Ближнего Востока

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Arkadiusz Stankiewicz/Agencja Wyborcza/Reuters

Руководитель фракции «Конфедерация» в сейме Польши Кшиштоф Босак заявил, что «частичная исламизация» некоторых стран Западной Европы стала реальностью, в последние недели во многих странах прошли пропалестинские демонстрации. В интервью Do Rzeczy парламентарий отметил, на этом фоне Варшаве следует изменить миграционную политику.

«Мы обязательно должны ужесточить нашу иммиграционную политику. Мы не можем позволить людям, не принадлежащим к нашему культурному кругу, въезжать в Польшу и селиться здесь», — заявил Босак.

Он подчеркнул, что власти стран Запада не имеют возможности контролировать «миллионы иностранного населения», которые находятся в Европе.

До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о связи между нелегальной миграцией в Европейский союз (ЕС) и ростом террористической угрозы в объединении.
По ее словам, европейским государствам необходимо осознавать риск «радикализации зачастую нелегальных мигрантов».

«Те, кто исключал связь между терроризмом и нелегальной миграцией и продолжал проводить неправильную политику открытых дверей, ошибались», — заявила премьер-министр Италии.

Ранее в Польше предрекли Европе кризис из-за войны на Ближнем Востоке.

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