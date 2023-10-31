Прокуратура проверит блогера Хасбика на антисемитизм

Генпрокуратура проверит видеоблогера Хасбика на экстремизм за посты, в которых содержатся признаки антисемитизма и призывы к беспорядкам в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Один из подписчиков подал заявление на блогера Хасбуллу Магомедова, после того, как в его аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) появилась ссылка на посты в Telegram-каналах c призывами не сдавать квартиры и не возить в своих автомобилях еврейских беженцев и угрозами в отношении администратора отеля «Фламинго» в Хасавюрте за предоставление жилья клиентам из Израиля.

Соответствующие ссылки были размещены блогером в «сторис» без осуждающих комментариев. При этом блогер осудил массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы, приуроченные к прибытию рейса из Тель-Авива.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате произошедшего пострадали более 20 человек, в том числе полицейских. Задержаны более 80 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у мужчины, посчитав его евреем.