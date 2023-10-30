Бывший посол КНР: США заставляют союзников поступать в интересах Америки

Соединенные Штаты зачастую требуют от союзников выбирать ту или иную сторону, заявил бывший посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай. По словам дипломата, правильным станет выбор общих интересов всего человечества, передает РИА Новости.

«США, исходя из своих собственных стратегических потребностей или своего понимания мира, часто требуют от своих союзников проводить ту же политику», — заявил Цуй Тянькай, выступая на 10-м Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине.

По мнению дипломата, многим странам не нравится необходимость выбора той или иной стороны, хотя, возможно, для кого-то это просто автоматическое решение. «Выбором правильной стороны истории» Цуй Тянькай считает выбор «общих интересов человечества».

Сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом, в ходе которого примет участие в Сяншаньском форуме.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.