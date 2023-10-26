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В Кремле рассказали, когда Путин посетит выставку-форум «Россия»

Песков: Путин посмотрит выставку-форум «Россия» на ВДНХ, но не в день открытия

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Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин так или иначе посмотрит международную выставку-форум «Россия», которая будет проходить на ВДНХ с ноября по апрель. Об этом сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что Путин не приедет на открытие выставки-форума, но так или иначе планирует ее посмотреть.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что выставка стоит того, чтобы ее посмотреть, «там гигантский труд».

До этого губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о главных достижениях региона и пригласил жителей страны посетить краевой стенд на международной выставке-форуме «Россия».

Михаил Дегтярев напомнил, что его региону есть чем гордиться. Красивейшая природа, мощная промышленность, развитая экономика. Не просто так край называют родиной китов, самолетов и боевых кораблей.

Экспозиция Хабаровского края станет одним из 89 стендов, на которых все регионы России расскажут о своих достижениях и познакомят посетителей выставки «Россия» со своей культурой и историей.

Выставка начнет работу 4 ноября на ВДНХ.

Ранее Песков назвал доносы «отвратительными».

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