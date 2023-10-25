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В Китае заявили об общих с США интересах

Си Цзиньпин: интересы КНР и США тесно переплетены

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State of California

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом в Пекине заявил, что интересы Китая и Соединенных Штатов тесно переплетаются, передает Центральное телевидение Китая.

«Двусторонняя торговля [КНР и США] составляет около одной пятой части от мирового объема, интересы обеих сторон крайне тесно переплетены», — заявил он.

По его словам, результаты, достигнутые в ходе развития китайско-американских отношений, дались с большим трудом и заслуживают, чтобы ими дорожили.

Также председатель КНР отметил, что Китай продолжит строить отношения с США на принципах мирного сосуществования, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества

Кроме этого, на встрече губернатор Калифорнии Ньюсом поддержал политику одного Китая.

Ранее в США назвали проблему из-за визита Путина в Китай.

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