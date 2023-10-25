В России допустили дерусификацию поисковой выдачи Google

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в беседе с «Ридусом» прокомментировал просьбу первой леди Украины Елены Зеленской дерусифицировать поисковую выдачу Google. Общественник допустил, что американская компания может одобрить такое предложение.

«Не удивлюсь, если Google пойдет Украине навстречу, поскольку корпорацией, по сути, управляет правительство США. Оно, как известно, нетерпимо относится ко всему русскому. Например, модераторы YouTube активно блокируют каналы российских государственных учреждений, СМИ и блогеров», — указал Малькевич.

Он также обратил внимание, что чаще всего YouTube удаляет безобидные видеоролики, а на деструктивный контент закрывает глаза. Кроме того, эксперт отметил, что дерусификация поисковой выдачи Google навредит многим украинцам, которые говорят по-русски.

20 октября Зеленская встретилась с представителями компании Google Аннетте Кробер-Риль и Патриком Ворнкингом и попросила провести работу по изменению автоматической выдачи русскоязычного контента для пользователей с Украины и украинских IP-адресов на украинский и западный продукт (сейчас поисковик учитывает предпочтения пользователя и ориентируется на язык поиска контента).

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, комментируя просьбу Зеленской, назвал тщетными попытки дерусификации поисковой выдачи Google.

Ранее в Киевском университете русские книги приравняли к опасным вирусам.