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Представителя России при ЕС заподозрили в шпионаже

Spiegel: главу представительства России в ЕС Логвинова подозревают в шпионаже

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Постпредство России при ЕС

По информации, опубликованной немецким изданием Der Spiegel со ссылкой на свои источники, Служба госбезопасности Бельгии подозревает исполняющего обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилла Логвинова в связях с российской внешней разведкой. По данным издания, в настоящее время проводится проверка в отношении Логвинова, который является самым высокопоставленным российским дипломатом в ЕС. Силовые структуры Бельгии подозревают его в «незаконной деятельности против европейских интересов».

Из дипломатических кругов Евросоюза стало известно, что в 2022 году случай с Логвиновым стал предметом внутреннего спора. Бельгийская разведка настаивала на включении его в список персон нон грата и высылке из страны. Однако Европейская внешнеполитическая служба (EAD) предотвратила это, предположительно, опасаясь негативных последствий для своих представителей в России.

Der Spiegel отмечает, что в ответ на вопрос о том, почему Логвинов не был выслан из Бельгии в связи с подозрениями в шпионаже, Европейская внешнеполитическая служба ЕС не предоставила ясного ответа. Представитель бельгийской службы госбезопасности заявил, что были приняты меры для непрерывной оценки уровня угрозы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию о возможной причастности Логвинова к шпионажу. Она предложила журналистам Der Spiegel опубликовать список агентов немецких спецслужб по всему миру и отметила, что если западные СМИ начнут проводить кампанию против российских дипломатов, то в отношении работников дипломатических служб стран Запада могут быть приняты аналогичные меры.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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