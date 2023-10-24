Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали о позициях Путина и Эрдогана по конфликту на Ближнем востоке

Кремль: позиции Путина и Эрдогана по ближневосточному конфликту почти совпадают

close
100%
Администрация Президента России

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе очередного телефонного разговора... продолжено обсуждение сложившейся на Ближнем Востоке острой кризисной ситуации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры выразили «глубокую озабоченность» ростом числа жертв среди мирных жителей и ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Также в сообщении Кремля подчеркивается, что стороны заявили о неприемлемости нанесения ударов по жилым кварталам, религиозным и социальным объектам.

24 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия и Израиль ведут постоянный и интенсивный диалог. По его словам, позиция российской стороны последовательна и уже многократно высказывалась президентом РФ — Москва осуждает все проявления терроризма.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что запасы топлива в секторе Газа закончатся в ближайшие дни. Он отметил, что без топлива нельзя будет доставить помощь, в больницах не будет электричества, а питьевую воду нельзя будет очищать и перекачивать.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий