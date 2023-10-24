В Кремле рассказали о позициях Путина и Эрдогана по конфликту на Ближнем востоке

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе очередного телефонного разговора... продолжено обсуждение сложившейся на Ближнем Востоке острой кризисной ситуации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры выразили «глубокую озабоченность» ростом числа жертв среди мирных жителей и ухудшением гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Также в сообщении Кремля подчеркивается, что стороны заявили о неприемлемости нанесения ударов по жилым кварталам, религиозным и социальным объектам.

24 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия и Израиль ведут постоянный и интенсивный диалог. По его словам, позиция российской стороны последовательна и уже многократно высказывалась президентом РФ — Москва осуждает все проявления терроризма.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что запасы топлива в секторе Газа закончатся в ближайшие дни. Он отметил, что без топлива нельзя будет доставить помощь, в больницах не будет электричества, а питьевую воду нельзя будет очищать и перекачивать.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.