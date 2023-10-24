Президента Грузии обвинили в планах по созданию новой партии к выборам

Президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует объединить усилия с бывшим премьер-министром республики Георгием Гахария для создания новой оппозиционной политической силы, считает глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, передает «Sputnik.Грузия». По его словам, партия появится перед парламентскими выборами, которые запланированы на осень 2024 года, и, вероятно, объединится с крупнейшей оппозиционной силой страны — «Единым национальным движением».

«Конечно, любое подобное объединение совершенно бесперспективно», — отметил Кобахидзе.

В последнее время представители «Грузинской мечты» и властей Грузии активно критикуют Зурабишвили на фоне провала попытки вынесения импичмента президенту в парламенте. Сам процесс правящая партия запустила в начале сентября. Это решение в «Грузинской мечте» объяснила нарушением основного закона государства со стороны президента. По мнению партии, таковым стоит считать начало европейского турне Зурабишвили без разрешения правительства.

16 октября Конституционный суд признал факт нарушения закона со стороны президента Грузии, тем самым дав зеленый свет для начала процедуры импичмента. Соответствующее решение поддержали шесть из девяти членов судебной инстанции. После этого процесс перешел в парламент. Реализация импичмента требовала поддержки не только партии власти, но и оппозиции. В итоге «Грузинской мечте» не удалось собрать нужного количества голосов для отстранения Зурабишвили.

Ранее президенту Грузии пригрозили уголовным преследованием.