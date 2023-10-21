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Вучич заявил о тяжелом разговоре с представителями стран Запада по Косово

Вучич: разговор с представителями Запада по вопросу Косово и Метохии был тяжелым

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Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что разговор с представителями Запада по вопросу Косово и Метохии был «тяжелым». Об этом он сообщил по итогам встречи, передает РИА Новости.

Он выразил надежду, что Сербия и ее союзники найдут путь для выхода из кризиса.

Ранее Вучич заявил, что виновен в ситуации в Косово и Метохии, так как «верил ЕС и США».

Он отметил, что из-за этого сам «поставил сербов в такое положение».

Второй ошибкой Вучич счел зависимость от тех, «кто водил <…> за нос», а сам перешел на сторону премьера непризнанного Косово Альбина Курти.

Накануне президент Сербии заявил, что вступление страны в Евросоюз является для него приоритетом.

В конце августа премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявляла, что не уверена в возможности получения страной полноценного членства в Евросоюзе в 2030 году.

По ее мнению, вступление Сербии в Евросоюз станет гарантом безопасности целого региона. Брнабич подчеркнула, что государства Западных Балкан должны быть частью мирного проекта.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.

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