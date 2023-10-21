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Россия инициирует новое заседание СБ ООН по палестино-израильскому конфликту

Полянский: РФ инициирует новое заседание СБ ООН по конфликту на Ближнем Востоке

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Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что Россия инициирует новое заседание Совета Безопасности всемирной организации по палестино-израильскому конфликту.

«По поводу резолюции — я не знаю, насколько быстро мы подойдем к этапу, когда в следующий раз попытаемся принять резолюцию», — добавил он.

Ранее Полянский рассказал, что заседание Совбеза (СБ) ООН по палестино-израильскому конфликту запланировано на вторник.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Россия привержена решениям Совета Безопасности ООН о необходимости создать государство Палестина в границах 1967 года.

Он подчеркнул, что то, что Израиль своими односторонними действиями по расширению так называемых поселений нарушает эту резолюцию, «всем известно».

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.

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