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Действие соглашения о приграничном сотрудничестве РФ и Финляндии прекращено

Премьер Мишустин расторг соглашение с Финляндией о приграничном сотрудничестве

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия с Финляндией соглашения о содействии приграничному сотрудничеству, документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, МИД России должен уведомить финляндскую сторону о принятом решении.

Ранее сообщалось, что Финляндия начнет строить забор на границе с Россией зимой 2024 года.

На строительство забора с Россией власти Финляндии выделили 139 млн евро. Пилотный участок заграждения построили в районе города Иматра.

Как считают пограничники, суммы должно хватить для строительства примерно 70 км барьерного ограждения. Из них 52 км построят в Юго-Восточной Финляндии, где стоят самые популярные по пассажиропотоку КПП на границе. Восемь километров возведут в Северной Карелии, а пять километров — в Кайнуу и Лапландии.

Сейчас в районе города Салла на севере Финляндии испытывают новые пути пересечения водно-болотной местности, уточнили в ведомстве.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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