Губернатор ХМАО впервые призналась, что у нее не все получается

Власти не готовились к проведению и участию в специальной военной операции на Украине, заявила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова. Ее слова передает локальный новостной портал «ХМАО — Югра онлайн».

«Мы <...> не готовились к этой войне. <...> Мы совершенно по-другому выстраивали мир, в этой связи какие-то несостыковки», — отметила она.

Таким образом глава региона ответила на вопрос о недостаточном военном обмундировании бойцов из Югры в ходе встречи с жителями Нижневартовска.

«Вот у вас все всегда на работе получается? У меня не всегда», — заключила Комарова.

До этого Telegram-канал Ural Mash опубликовал видеозапись, на которой Комарова рассуждала о коррупции во время заседания. На кадрах губернатор беседует с женщиной, которая заявляет ей о желании добиться соблюдения сроков от подрядчиков.

Ранее власти ХМАО назвали иронией фразу губернатора Комаровой о коррупции «все в доле».