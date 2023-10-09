Россия прорабатывает эвакуацию российских граждан из стран Ближнего Востока

Российские учреждения прорабатывают эвакуацию граждан России из стран на Ближнем Востоке. Об этом сообщается в Telegram-канале МИД России.

«Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России совместно с российскими загранучреждениями в регионе Ближнего Востока прорабатывают эвакуационные мероприятия для граждан России и соотечественников», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство экономического развития РФ рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях «до нормализации обстановки в стране». Находящимся в Израиле российским туристам посоветовали проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях по территории страны, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям.

9 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дипломаты не располагают информацией о пострадавших в Израиле россиянах.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.