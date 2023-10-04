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Президент Чехии призвал европейцев «не поддаваться усталости» от конфликта на Украине

Президент Чехии Павел призвал Европу верить в мир на Украине, но действовать

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Stringer/Reuters

Чешский президент Петр Павел призвал европейцев «не поддаваться усталости» от украинского конфликта, заявив что верить в то, что в этой стране скоро воцарится мир, передает РИА Новости.

«Я призываю нас всех, чтобы мы не поддавались усталости от войны. Я твердо верю, что на Украину вернется мир <...> в ближайшее время», — сказал он, выступая перед депутатами Европарламента.

При этом он отметил, что «надежда — это не стратегия», поэтому нужно добиваться такого устройства, которое обеспечило бы Украине условия для ее мира и процветания.

Как заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, Европейский союз продолжит поддерживать Украину, несмотря на проект бюджета США, в котором отсутствует пункт о финансировании помощи Киеву. Он подчеркнул, что происходящее на Украине является экзистенциальной угрозой для Европы и не зависит от результатов наступления украинской армии.

По словам главы МИД Чехии Яна Липавского, переговоры о присоединении Украины к Евросоюзу должны начаться осенью или в начале следующего года.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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