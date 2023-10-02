Лавров счел жалкими попытки Трюдо оправдать себя за чествование нациста

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо смотрится жалко оправдаться за чествование нациста в парламенте страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XX ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он отметил, что любой здравомыслящий человек понимает, что не могло быть так, как пытается изобразить дело Трюдо.

«Ну а то, что Трюдо заявляет по этому поводу, — мне жалко на него смотреть, он все-таки называется премьер-министром»,

— подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что когда премьер-министр Канады вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским аплодировал и поднимал вверх кулак, он прекрасно обо всем знал. Министр обратил внимание, что в итоге Трюдо, «набравшись храбрости» извиниться, извинился перед украинцами и Зеленским, с которым они «вместе зиговали» этому деятелю.

«Позорище», — заключил Лавров.

Накануне Трюдо извинился за «ужасную ошибку» и признал чествование эсэсовца чудовищным надругательством над памятью пострадавших от фашизма.

27 сентября в Кремле оценили отставку спикера палаты общин Канады после выступления нациста.

Ранее в Кремле рассказали, перед кем должна извиниться Канада за чествование ветерана СС.