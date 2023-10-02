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Посольство России ответило на обвинения во вмешательстве в выборы в Словакии

Посольство России отвергло обвинения во вмешательстве в выборы в Словакии

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Газета.Ru

Посольство Российской Федерации в Братиславе в своем Telegram-канале ответило на обвинения во вмешательстве в избирательный процесс в Словакии.

«Решительно отвергаем надуманные обвинения в адрес России о вмешательстве в словацкий электоральный процесс», — заявили в дипмиссии.

Там указали, что «в отличие от некоторых нынешних союзников Словакии», Россия не вмешивается во внутренние дела других стран, не занимается «сменой режимов и разного рода «цветными» революциями».

В посольстве также выразили сожаление насчет осуществляемых Братиславой шагов, «ведущих к дальнейшей деградации и так находящихся в глубоком кризисе некогда дружественных отношений между» с Москвой.

2 октября Министерство иностранных дел Словакии вызвало представителя дипломатической миссии России в стране из-за заявления о влиянии на выборы в республике.

До этого президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что парламентские выборы в республике можно назвать демократическими и законными.

Парламентские выборы в Словакии прошли 30 сентября текущего года. Победу на них одержала социал-демократическая партия Smer, ее возглавляет экс-премьер Словакии Роберт Фицо. Фицо три раза занимал пост главы правительства и заявлял, что будет претендовать на него и в этот раз.

Ранее политолог Владимир Корнилов заявил, что Фицо снизит поддержку Киева и наладит диалог с Россией.

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