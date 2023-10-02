В Германии заявили о смене приоритетов США в отношении Украины

Украина опустилась на несколько позиций в списке приоритетов Вашингтона, пишет обозреватель газеты Spiegel в США Роланд Неллес.

»Конгресс США может предотвратить приостановку работы правительства. Однако свежих денег у Киева изначально не будет. Чтобы обеспечить дальнейшую помощь Украине, демократам [президента США] Джо Байдена придется заплатить высокую цену», — пишет Неллес.

Он добавил, что Киеву возможно придется подумать о выходе из конфликта с Россией «даже без явной победы».

До этого украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба перед встречей с коллегами из Европейского союза в Киеве заявлял, что Украина рассчитывает, что США продолжат ей помогать, на фоне этого продолжается работа с американскими партнерами в конгрессе.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.