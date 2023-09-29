Белый дом: США в случае шатдауна смогут помогать Украине

Директор Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что США смогут помогать Украине в случае шатдауна, однако собственные запасы вызывают обеспокоенность. Об этом сообщает ТАСС.

«Очевидно, что есть определенные остатки средств, чтобы продолжать (помогать Украине. — «Газета.Ru»)», — сказала Янг.

Ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что для того, чтобы избежать шатдауна правительства США, он согласен на ускоренное голосование по бюджету, в который не будут закладываться средства на помощь Украине.

По его словам, если американское руководство настаивает на финансировании правительства другой страны за счет США, то ему следует винить в задержке принятия бюджета исключительно собственную бескомпромиссность.

Шатдаун в США означает временную приостановку работы правительства. Такая ситуация возникает, когда конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности госорганов, из-за чего некритичные органы на время закрываются, а их работники отправляются в неоплачиваемый отпуск.

Ранее Байден заявил о катастрофических последствиях возможного шатдауна в США.