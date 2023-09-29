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Анкара продолжает разработку гуманитарных инициатив по Украине

МИД Турции заявил о готовности к любому посредничеству по Украине

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Murad Sezer/Reuters

Анкара продолжает разработку гуманитарных инициатив по конфликту на Украине, главной целью которых является прекращение огня, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает РИА Новости.

«Завершение этого конфликта, также разработка гуманитарных инициатив находятся в центре внимания всего нашего правительства во главе с господином президентом», — сказал он, выступая в Мугле.

Министр подчеркнул, что конфликт наносит огромный урон не только стране, но и миру. Он обратил внимание на действие таких инициатив, как обмен пленными и черноморская зерновая инициатива.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине продлится еще долгое время, а Россия никогда не уйдет из Крыма.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин выступает за то, чтобы как можно скорее прекратить этот конфликт. Но для этого требуется отменить указ, подписанный Владимиром Зеленским, о запрете на ведение переговоров, указал российский лидер.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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