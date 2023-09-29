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Постпредство РФ при ОБСЕ намерено бойкотировать варшавскую конференцию

Постпредство РФ при ОБСЕ бойкотирует конференцию по человеческому измерению

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Россия планирует бойкотировать варшавскую конференцию по человеческому измерению. Об этом сообщает ТАСС.

Также отмечается, что Россия будет считать выводы, принятые на конференции ничтожными.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад последовательно подрывает функционал Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

До этого глава МИД Австрии Шалленберг выступил за участие России и Белоруссии в заседаниях ОБСЕ. Также Шалленберг выступил за сохранение диалога с Россией на международных площадках. По его словам, решение ключевых глобальных вопросов невозможно без участия Москвы.

ОБСЕ была создана в 1975 году в Хельсинки как Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Заявленной задачей организации было создание единой европейской архитектуры безопасности на фоне биполярной конфронтации. В 1990 году организация была переименована в ОБСЕ.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

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