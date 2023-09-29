Постпред России при ООН рассказал об отношении РФ к инициативам стран по Украине

Постоянный представитель России при штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Женеве Геннадий Гатилов в эфире телеканала «Россия — 24» заявил, что российская сторона воспринимает инициативы других государств по урегулированию ситуации на Украине, однако все упирается в позицию Украины.

Он отметил, что с инициативами по украинскому кризису выступили многие страны: Китай, ближневосточные и африканские государства.

«Мы относимся к ним очень серьезно, видим желание этих государств играть активную роль в политическом процессе. К сожалению, все упирается в позицию Украины, позицию Зеленского, который в законодательном порядке принял декрет, запрещающий вступать в какие-либо политические переговоры с Россией о ситуации на Украине», — сказал Гатилов.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что Российская Федерация с уважением относится к инициативе Африки по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее Путин написал статью об Африке.