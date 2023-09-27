В Кремле оценили обвинение Клинтон в адрес Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал утверждение бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, что расширение НАТО произошло во вине российской стороны.

По мнению Пескова, Клинтон известна своими попытками «поставить все с ног на голову и подменить понятия».

«Что касается последствий действий президента Путина, наверное, нужно напомнить госпоже Клинтон многочисленные волны расширения НАТО и приближения инфраструктур альянса к нашим границам… Здесь становится ясно, что стало причиной СВО, которая проводится и продолжится», — сказал представитель Кремля.

27 сентября в ходе выступления в Госдепартамент Хилари Клинтон заявила, что расширение НАТО якобы является последствием политики России.

«Очень жаль, Владимир. Вы сами на это пошли», — сказала политик, чьи слова приводит Reuters.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.