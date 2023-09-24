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Байден ответил тем, кто считает его слишком старым для президентства

Байден в ответ на опасения насчет его возраста: я знаю, что делать

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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что в настоящее время ходят разговоры о том, годиться ли он для поста главы Белого дома на фоне своего преклонного возраста, передает Fox News. По его словам, с приходом к власти в 2021 году он знал, что нужно государству.

«Когда я пришел к власти, эта нация лежала на спине. Я знал, что делать — я вакцинировал нацию и восстановил экономику; когда начался конфликт на Украине, я знал, что делать — я восстановил НАТО и привел наш альянс к сплочению мира; и самое главное, когда демократия была отнята — я знал, что делать», — пояснил 80-летний Байден, выступая на законодательной конференции Фонда темнокожих конгресса.

Как отмечает Fox News, в своей речи президент США позволил себе и шутку по поводу своего возраста, сказав, что стал американским сенатором 200 лет назад. При этом Байден подчеркнул, что снова баллотируется на выборах 2024 года только из-за того, что идет «битва за душу Америки».

Ранее сообщалось, что большинству американцев больше нравится Зеленский, чем Байден и Трамп.

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