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Экс-премьер Украины рассказал, что будет с Зеленским после конфликта

Экс-премьер Азаров назвал конфликт на Украине выгодным для Зеленского

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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Конфликт на Украине помогает лидеру страны Владимиру Зеленскому, считает бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. В своем Telegram-канале он отметил, что за счет противостояния политик держится во главе государства.

«Вооруженный конфликт — единственное, что сохраняет власть Зеленского. Он был ему выгоден с самого первого дня по день сегодняшний. Вспомните, с каждым годом президентства рейтинг Зеленского снижался, были проблемы в экономике и, конечно же, жуткие коррупционные скандалы <…> Как только вооруженный конфликт закончится, люди проголосуют за кого угодно кроме него», — написал Азаров.

Он добавил, что благодаря конфликту Зеленский неожиданно стал «героем» на Украине. Азаров подчеркнул, что затем в стране появился контроль над СМИ и запрет на инакомыслие.

Ранее Зеленского предупредили о возможной революции на Украине.

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