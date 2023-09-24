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Армения вновь потребовала развернуть в Нагорном Карабахе миссию ООН

Глава МИД Армении Мирзоян снова потребовал развернуть в Карабахе миссию ООН

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AP

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что международное сообщество должно разместить в Нагорном Карабахе миссию ООН. Соответствующее заявление он сделал на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА Новости.

«Международное сообщество должно принять все меры для незамедлительного развертывания межучрежденческой миссии ООН в Нагорном Карабахе в целях проведения мониторинга и оценки состояния с правами человека, гуманитарной ситуации и ситуации в области безопасности на местах», — сказал министр.

Он указал на необходимость обеспечить беспрепятственный доступ учреждений ООН и других международных организаций к Карабаху.

Дипломат также заявил, что международному сообществу следует потребовать вывода военных Вооруженных сил Азербайджана из гражданских поселений Карабаха, чтобы избежать провокаций и эскалации насилия, от которого пострадает гражданское население.

«Миротворческие силы ООН должны быть задействованы для сохранения стабильности и безопасности Нагорного Карабаха», — подчеркнул он.

До этого Арарат Мирзоян в ходе своего выступления в Совете Безопасности ООН призвал осудить бои и удары по гражданской инфраструктуре в Карабахе и немедленно развернуть межведомственную миссию ООН в этом регионе.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. При этом реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Ранее в МИД РФ заявили о доверии к мудрости армянского народа.

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