Пресс-секретарь Белого дома опозорилась при попытке выгородить Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер очень странно объяснила случай с президентом США Джо Байденом, когда он два раза за несколько минут повторил одну и ту же историю. Расшифровка брифинга с ее участием опубликована на сайте Белого дома.

На этой неделе Байден с перерывом в несколько минут практически дословно повторил уже рассказанную историю на встрече со спонсорами своей кампании по переизбранию. Он рассказывал присутствующим о том, как он решил стать президентом. По словам Байдена, отработав на посту вице-президента в администрации Барака Обамы, он не собирался бороться за должность главы государства по семейным обстоятельствам. Однако выступление ультраправых, которое прошло в августе 2017 года в Шарлотсвилле, штат Виргиния, якобы стало для Байдена переломным моментом.

В ходе брифинга пресс-секретарю Белого дома задали вопрос, не вызывает ли этот случай беспокойство.

«Иногда и я здесь повторяюсь и пересказываю какую-нибудь историю», — со смехом заявила Жан-Пьер.

По ее словам, американский лидер говорил «со страстью» и «от чистого сердца», поскольку для него это был «невероятно эмоциональный» момент.

«Он говорил об этом страстно — и именно поэтому он здесь (на посту. — «Газета.Ru»), он здесь, потому что верит, что может помочь продвинуть эту страну вперед таким образом, чтобы она достигла наилучших результатов», — сказала пресс-секретарь.

При этом она указала, что не обсуждала данный случай с президентом.

До этого Байден запутался в количестве чудес света.

Ранее Трамп назвал Байдена «сумасшедшим».