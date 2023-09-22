Дуда рассказал, почему не встретился с Зеленским в Нью-Йорке

Президент Польши Анджей Дуда объяснил, почему не встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в рамках проведения сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

По словам Дуды, он произносил речь в тот момент, когда должен был встретиться с президентом Украины.

«Я обязательно поговорю с ним, но мы не будем говорить при камерах. А с глазу на глаз, как говорят два друга, которые хотят решить разные сложные ситуации», — сказал Дуда, чьи слова приводит украинское издание Klymenko Time.

В сентябре Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Словакия приняли решение ввести запрет на импорт украинского зерна до конца 2023 года в целях защиты собственных аграриев. Впоследствии это привело к возникновению разногласий между Киевом и Варшавой.

18 сентября Украина направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) иски против Польши, Словакии и Венгрии, отказавшихся снимать запрет на ввоз украинского зерна.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.