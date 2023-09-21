Эрдоган счел Россию «необычной страной»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган счел неправильным негативное отношение к «необычной стране» России со стороны Запада. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajansı.

По словам Эрдогана, лидеры и премьер-министры «негативно относятся» к российскому лидеру Владимиру Путину. Он подчеркнул, что у Анкары нет такого же отношения, турецкие власти его «не отражают».

«Я тоже не считаю такое отношение правильным, потому что Россия — это необычная страна», — отметил президент Турции.

Он напомнил, что Россия занимает лидирующие позиции и по площади, и по своему положению в мире.

20 сентября в Госдуме назвали слова Эрдогана по Крыму сигналом Западу. По мнению депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, президент Турции раскрыл, что Россия никогда не вернет полуостров Украине и все претензии Киева на него тщетны. Накануне Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS заявил, что Россия не уйдет из Крыма.

Ранее политолог раскрыл суть заявления Эрдогана о долгом конфликте на Украине.