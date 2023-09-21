Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эрдоган счел Россию «необычной страной»

Эрдоган назвал неправильным негативное отношение к России

close
100%
Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган счел неправильным негативное отношение к «необычной стране» России со стороны Запада. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajansı.

По словам Эрдогана, лидеры и премьер-министры «негативно относятся» к российскому лидеру Владимиру Путину. Он подчеркнул, что у Анкары нет такого же отношения, турецкие власти его «не отражают».

«Я тоже не считаю такое отношение правильным, потому что Россия — это необычная страна», — отметил президент Турции.

Он напомнил, что Россия занимает лидирующие позиции и по площади, и по своему положению в мире.

20 сентября в Госдуме назвали слова Эрдогана по Крыму сигналом Западу. По мнению депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, президент Турции раскрыл, что Россия никогда не вернет полуостров Украине и все претензии Киева на него тщетны. Накануне Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS заявил, что Россия не уйдет из Крыма.

Ранее политолог раскрыл суть заявления Эрдогана о долгом конфликте на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях