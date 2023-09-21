В Кремле рассказали о результатах работы по модернизации кадровой системы в РФ

Серьезная работа проводится в России по модернизации системы подготовки кадров, она уже возымела результаты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Ведется очень серьезная работа, уже есть определенные результаты», — сказал Песков, отметив, что в этой работе задействовано много ведомств.

Песков также заявил, что нужно направлять молодых людей в перспективные отрасли, которые позволят зарабатывать, и в которых государство сможет получать трудовые ресурсы. Представитель Кремля подчеркнул, что в эпоху технологической трансформации одна из самых актуальных тем — перестраивание системы образования и адаптация ее под нужды рынка труда. Уровень безработицы сейчас рекордно низкий, но он не должен привести к нехватке в IT-отраслях.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что дефицит кадров в строительной отрасли России может составить 400 тысяч человек к концу десятилетия.

До этого управляющий директор платформы «Авито Работа» Артем Кумпель отмечал, что спрос на квалифицированных IT-специалистов в России в августе 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.