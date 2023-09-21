В МИД высказались о возможном визите главы МАГАТЭ в Россию

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что дата визита главы МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэля Гросси в РФ будет зависеть от повестки этого визита. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рябкова, это связано с необходимостью состыковать графики Гросси и российских официальных лиц, с которыми тот будет встречаться.

21 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил Гросси настрой Москвы на работу с МАГАТЭ для купирования угроз ЗАЭС.

До этого Гросси заявил, что хотя ситуация с безопасностью Запорожской АЭС немного улучшилась, она остается крайне хрупкой.

По словам Гросси, в настоящее время на ЗАЭС нет обстрелов. Однако он подчеркнул, что нужно быть осторожным в высказываниях, так как зона находится в районе боевых действий и обстрелы могут возобновиться в любой момент.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.